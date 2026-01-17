Frosinone liceale accoltellato davanti a scuola | sospettato un minorenne

A Frosinone, un liceale è stato accoltellato davanti alla scuola. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso, dove è stato diagnosticato un'escoriazione al collo, giudicata guaribile in dieci giorni. Sospettato un minorenne, le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Sabato mattina, a Sora (Frosinone), un liceale è stato colpito con una coltellata davanti a un liceo artistico. I carabinieri stanno indagando per risalire all'aggressore. A precedere il fatto sarebbe stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto avrebbe prima minacciato lo studente con un coltello puntato alla gola e poi lo avrebbe ferito al collo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola: sospettato un minorenne Leggi anche: Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola: si cerca l'aggressore Leggi anche: Sora, liceale accoltellato davanti a scuola Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Spezia, muore lo studente accoltellato in classe da un coetaneo; Boville Ernica, bruciano rifiuti in un cantiere: due denunciati; Cassino, cimitero invaso dall’acqua: «Serve più manutenzione»; Anagni, ghiaccio sulla strada Anticolana: un incidente coinvolge quattro auto. Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola a Sora. Si cerca l'aggressore - Portato al pronto soccorso, i sanitari hanno riscontrato una ferita al collo giudicata guaribile in dieci giorni. tg.la7.it

