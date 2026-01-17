Frosinone liceale accoltellato davanti a scuola | identificato l' aggressore è un minorenne

A Frosinone, un liceale è stato accoltellato davanti alla scuola. L'aggressore, un minorenne, è stato identificato. Il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale, dove gli è stata riscontrata un'escoriazione al collo, con una prognosi di dieci giorni. L'episodio è sotto indagine, e si stanno valutando le circostanze dell'accaduto.

Sabato mattina, a Sora (Frosinone), un liceale è stato colpito con una coltellata davanti a un liceo artistico. A precedere il fatto sarebbe stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto avrebbe prima minacciato lo studente con un coltello puntato alla gola e poi lo avrebbe ferito al collo. L'autore del ferimento è stato identificato, si tratta di un coetaneo rintracciato dai carabinieri e riconosciuto dalle persone coinvolte. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola: identificato l'aggressore, è un minorenne Leggi anche: Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola: sospettato un minorenne Leggi anche: Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola: si cerca l'aggressore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Spezia, muore lo studente accoltellato in classe da un coetaneo; Boville Ernica, bruciano rifiuti in un cantiere: due denunciati; Cassino, cimitero invaso dall’acqua: «Serve più manutenzione»; Anagni, ghiaccio sulla strada Anticolana: un incidente coinvolge quattro auto. Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola a Sora. Si cerca l'aggressore - Portato al pronto soccorso, i sanitari hanno riscontrato una ferita al collo giudicata guaribile in dieci giorni. tg.la7.it

Liceale accoltellato davanti scuola a Sora a poche ore dal 19enne ucciso in classe a La Spezia - I Carabinieri della Compagnia di Sora in provincia di Frosinone stanno indagando per risalire all’aggressore di un liceale di 17 anni che la mattina di oggi, sabato 17 gennaio, è stato colpito con una ... blitzquotidiano.it

Violenza davanti scuola a Sora: 17enne accoltellato, è caccia all'aggressore - Studente accoltellato a Sora, in provincia di Frosinone: 17enne ferito al collo davanti al liceo, carabinieri al lavoro per identificare l’aggressore. notizie.it

Rissa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbria: 16enne colpito alla testa con un’accetta. La Spezia, studente ucciso a scuola. Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola a Sora: si cerca l'aggressore. Ma la [finta] sicurezza tanto urlata dal governo Mel x.com

Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola a Sora. Si cerca l'aggressore - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.