Studente di 17 anni accoltellato davanti a scuola nel Frusinate Fermato un coetaneo

Un episodio grave si è verificato venerdì pomeriggio a Sora, nel Frusinate, dove uno studente di 17 anni è stato accoltellato davanti alla scuola. Un coetaneo è stato fermato dalle autorità in relazione all’accaduto. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, ma si sta procedendo con le indagini per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell’episodio.

AGI - Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi venerdì pomeriggio a Sora, in provincia di Frosinone. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno del Liceo Artistico, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello puntato alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Una fuga, però, durata poche ore e conclusasi questa mattina, quando le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sora, con il supporto delle Stazioni di Sora e Isola del Liri, hanno portato all'individuazione di un coetaneo, anch'egli italiano, residente a Isola del Liri.

