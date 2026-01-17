Franka Ludwig convalidato il fermo per Milza e Hirsch I due restano in carcere | Pericolo di fuga e reiterazione

Il gip di Firenze ha confermato il fermo di Emiliano Milza e Simona Hirsch, principali sospettati dell’omicidio di Franka Ludwig. I due rimangono in carcere, ritenuti a rischio di fuga e reiterazione. La vicenda riguarda il ritrovamento del corpo della 52enne tedesca, avvenuto lo scorso luglio in una zona isolata di Castagno d’Andrea. La procura prosegue le indagini per fare luce sui motivi e le modalità del delitto.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Emiliano Milza e Simona Hirsch restano in carcere. E’ quanto stabilito dal gip di Firenze dopo il fermo dei due principali indiziati per l’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne di origini tedesche trovata morta lo scorso luglio lungo una strada sterrata in località Castagno d’Andrea. Milza e Hirsch sono accusati di averla uccisa per incassare i premi delle polizze assicurative a lei intestate. La decisione del gip e i motivi. Per il giudice esiste il concreto il rischio di fuga all'estero e di reiterazione del reato. Milza, secondo quando emerso, stava progettando di partire per l'isola di Capo Verde, mentre la complice sarebbe andata in Spagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Franka Ludwig, convalidato il fermo per Milza e Hirsch. I due restano in carcere: “Pericolo di fuga e reiterazione” Leggi anche: Omicidio Franka Ludwig, chi sono i due "amanti diabolici" arrestati: lo chef dei cinque stelle Emiliano Milza e la grafica dei bonsai Simona Hirsch Leggi anche: Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Franka Ludwig trovata morta nei boschi di San Godenzo, fermati il compagno e un'amica: ipotesi omicidio per l'assicurazione; Franka Ludwig, “uccisa per incassare l’assicurazione milionaria”: arrestati il compagno e un'amica; Franka Ludwig, svolta sulla morte dopo 6 mesi: arrestati il compagno e un’amica; Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, la svolta dopo 6 mesi: arrestati compagno e amica per omicidio. Franka Ludwig, convalidato il fermo per Milza e Hirsch. I due restano in carcere: “Pericolo di fuga e reiterazione” - Per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, il gip di Firenze ha convalidato il fermo e stabilito la misura del carcere per Emiliano Milza e Simona Hirsch, accusati dell'omicidio di Franka Lud ... lanazione.it

Omicidio Ludwig, rimangono in carcere i due accusati - Il gip ha convalidato il fermo e stabilito il carcere per Emiliano Milza e Simona Hirsch. gonews.it

Sembrava un incidente stradale, ma era un omicidio premeditato. La vicenda di Franka Ludwig, uccisa per le polizze - I carabinieri hanno fermato Emiliano Milza, 52 anni, compagno della vittima, e Simona Hirsch, 59 anni, sua amica di lunga data. vanityfair.it

Il compagno di Franka Ludwig disse alla madre di voler ammazzare anche la complice - facebook.com facebook

Omicidio Franka Ludwig, il piano diabolico del compagno: nel mirino anche badante e vicina di casa. La frase choc alla madre: «Dammi una mano, a 80 anni non vai in carcere» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.