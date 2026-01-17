Franco Zecchin, fotografo italiano, presenta una mostra al Fotomuseum aan het Vrijthof di Maastricht, aperta dal 27 settembre 2025 al 25 gennaio 2026. L'esposizione offre uno sguardo sul suo lavoro, caratterizzato da uno stile autentico e riflessivo. La mostra rappresenta un’occasione per scoprire la sua visione artistica e il suo contributo alla fotografia contemporanea, in un contesto internazionale.

Nel week-end a Maastricht non mi aspettavo di vedere al Fotomuseum aan het Vrijthof una mostra del fotoreporter italiano Franco Zecchin iniziata il 27 settembre 2025 con chiusura il 25 gennaio 2026. Zecchin è tra i maestri della fotografia italiana. Se pur nato a Milano nel 1953, si trasferisce a Palermo nel 1975, dove diventa fotografo professionista, collaborando con il quotidiano “L’Ora” dove conosce Letizia Battaglia. Lavora sulla mafia, la corruzione politica e le condizioni sociali in Sicilia. Ed è proprio, con Letizia Battaglia, che nel 1977 crea il primo Centro Culturale per la Fotografia situato nel Sud Italia e, nel 1980, è tra i fondatori del Centro di Documentazione contro la Mafia “Giuseppe Impastato”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Franco Zecchin: il fotografo italiano che incanta l’Olanda

Leggi anche: È morto il fotografo Franco Vaccari. Protagonista delle avanguardie, fece ‘parlare’ le fototessere

Leggi anche: Pafos, il sogno che incanta Cipro: dove la Champions ha cambiato tutto, anche grazie a un italiano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

’Abitare il silenzio’: gli scatti di Franco Zecchin tra clausura e carcere - Arriva all’Alma Mater Franco Zecchin, fotografo di fama internazionale, con ’Abitare il silenzio’, mostra fotografica sulla spazialità e la quotidianità monastica. ilrestodelcarlino.it

Buon Natale a tutta la grande famiglia FrancoP&Sons, di cui ognuno di voi fa parte! Vi auguro un felice e sereno Natale, pieno di gioia e di gioielli! Enjoy All You Are - facebook.com facebook