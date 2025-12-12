È morto il fotografo Franco Vaccari Protagonista delle avanguardie fece ‘parlare’ le fototessere

È scomparso Franco Vaccari, celebre fotografo e artista visivo italiano, figura di spicco delle avanguardie artistiche del secondo Novecento. Nato a Modena, ha rivoluzionato il mondo della fotografia con il suo stile innovativo e sperimentale. La sua carriera ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama artistico nazionale e internazionale.

Modena, 12 dicembre 2025 – Il fotografo e artista visivo Franco Vaccari, uno dei più grandi protagonisti delle avanguardie artistiche italiane del secondo Novecento, è morto a Modena all'età di 89 anni. Il sindaco Mezzetti: "È quasi banale dire che ci mancherà, ci lascia uno tra i più grandi del contemporaneo. Modena saprà ricordarlo nel modo più adeguato e adatto alla sua figura ". Le fototessere e il suo mantra: "Fatelo voi". Vaccari ha dedicato la sua vita all'arte e alla sperimentazione, trasformando la fotografia in uno strumento di riflessione concettuale e inaugurando modalità di interazione tra artista e pubblico ancora oggi fondamentali per la pratica contemporanea.

