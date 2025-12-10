Pafos il sogno che incanta Cipro | dove la Champions ha cambiato tutto anche grazie a un italiano

Pafos, affascinante città di Cipro, ha visto il calcio trasformarsi grazie alla Champions e a un contributo italiano. Tra tradizioni mitiche e influenze culturali greco-turche, questa località di 37mila abitanti sulla costa meridionale ha risvegliato la passione sportiva sull’isola, diventando simbolo di organizzazione, identità e passione calcistica.

Organizzazione, identità e passione. Per un'isola che ha fondato la sua cultura sul mito e su influenze greco-turche, c'è un piccolo paesino di 37mila abitanti della costa meridionale che ha risvegliato a Cipro la passione per il calcio. Luogo turistico per l'iconica Roccia di Afrodite (leggenda narra che la dea sia nata proprio in quel punto emegendo dalla spuma del mare), oggi tutto ruota attorno al Pafos FC, la vera sorpresa di questa Champions League, che oggi affronta la Juventus a Torino. La squadra cipriota si trova a pari punti con i bianconeri dopo 5 giornate: non male per la prima storica volta in League Phase di un club che fino a 11 anni fa praticamente non esisteva.

Pafos, parla il ds Giaretta: «Abbiamo perso solo una partita, ma contro il Bayern Monaco. Continuiamo a coltivare un sogno. Sulla Juve…».

Cristiano Giaretta, si parla tanto di emozioni, del suo piccolo Pafos che affronta la Juventus. Eppure vi giocate tantissimo. "Noi continuiamo a coltivare un sogno."

