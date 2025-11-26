Furto al bar Cristallo Il presunto ladro? Forse è un ex politico

Carrara, 26 novembre 2025 – Potrebbe essere un ex amministratore di un Comune dell’entroterra spezzino il ladro che assieme alla compagna avrebbe messo a segno un furto alla pasticceria Cristallo di via Volpi a Marina di Carrara. A rivelarlo è lo stesso titolare Fabrizio Giuntini, che ha già sporto denuncia per il furto di due preziose bottiglie di vino: un Sassicaia e Tignanello per un valore totale di 500 euro. La coppia sarebbe la stessa che nei giorni scorsi con la stessa tecnica ha trafugato una bottiglia di Ornellaia da circa 500 euro all’interno di un’altra nota enoteca di Marina, non distante dal locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

