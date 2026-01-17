Attualmente, i bianconeri hanno manifestato interesse per Fortini Juve attraverso un sondaggio. Tuttavia, una società rivale si prepara a presentare una proposta più concreta per assicurarsi il giocatore, indicando un possibile sviluppo nel mercato di mercato. Resta da capire come evolveranno le trattative nei prossimi giorni.

Fortini Juve: per ora solamente un sondaggio da parte dei bianconeri. Una rivale dei torinesi però è pronta a rialzare l’offerta per il calciatore. La Juventus monitora con attenzione le dinamiche del calciomercato italiano, ma sembra aver scelto una posizione di attesa nella corsa a uno dei profili più chiacchierati del momento. I fari sono puntati su Fortini, che ha scatenato un vero e proprio intrigo di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate puntualmente da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, la situazione è in rapida evoluzione e vede i bianconeri attualmente defilati rispetto alle altre attrici protagoniste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fortini Juve: per ora solamente un sondaggio, ma una rivale bianconera è pronta ad alzare la proposta per assicurarsi il calciatore

Leggi anche: Chiesa Juve, calciatore colpito dalla chiamata bianconera. Ma si può chiudere solamente a queste condizioni

Leggi anche: Ferreira Carrasco Juve: il belga proposto anche ad una rivale bianconera, ma c’è il problema dell’ingaggio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calciomercato: Juventus e Roma su Niccolò Fortini, il Napoli osserva; Mercato Juve: sondaggio dell'Atletico Madrid per McKennie; Mercato Juve: possibile interesse del Wolfsburg per Cabal.

Calciomercato: Juventus e Roma su Niccolò Fortini, il Napoli osserva - I due club interessati all’esterno viola: tra un rinnovo complesso e una valutazione da 20 milioni, aumenterebbe la concorrenza in Serie A ... it.blastingnews.com