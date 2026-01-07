Chiesa Juve calciatore colpito dalla chiamata bianconera Ma si può chiudere solamente a queste condizioni

L'interesse della Juventus per Federico Chiesa si conferma, ma l'accordo potrà concretizzarsi solo se verranno rispettate precise condizioni. La trattativa, ancora in fase avanzata, dipende da vari fattori che definiscono le modalità e i tempi del possibile trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, e ogni sviluppo sarà valutato attentamente dalle parti coinvolte.

Chiesa Juve, il calciatore è stato colpito dalla chiamata bianconera. L'affare però si può chiudere solamente a queste condizioni specifiche. La Juve lavora intensamente sottotraccia per regalare un colpo a effetto ai propri tifosi in questa sessione invernale. Al centro delle voci c'è Federico Chiesa finito prepotentemente nel mirino della dirigenza. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il sondaggio effettuato dai bianconeri ha avuto un impatto significativo sulla volontà del ragazzo. Rispetto alle scorse sessioni di mercato, in cui l'ala aveva respinto categoricamente i tentativi di Napoli e Roma pur di restare in Inghilterra, questa volta lo scenario è mutato.

