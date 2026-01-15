Ferreira Carrasco Juve | il belga proposto anche ad una rivale bianconera ma c’è il problema dell’ingaggio

Ferreira Carrasco, centrocampista belga, è stato proposto anche a una delle rivali della Juventus. La trattativa, tuttavia, incontra difficoltà legate all’ingaggio elevato del giocatore, che rappresenta un ostacolo alla conclusione dell’operazione. La possibilità di un trasferimento rimane, ma le condizioni economiche sono ancora da definire.

Ferreira Carrasco Juve: il fantasista belga è stato proposto anche ad una rivale bianconera. C'è però il solito problema legato al suo stipendio. La Juventus è attiva sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo capace di saltare l'uomo e creare superiorità numerica per la seconda parte di stagione. Mentre la dirigenza valuta attentamente profili noti come Federico Chiesa e Daniel Maldini, nei giorni scorsi era emersa anche la pista esotica che portava a Yannick Ferreira Carrasco. L'ex Atletico Madrid, classe 1993 attualmente in forza all' Al-Shabab, rappresenta una suggestione di livello internazionale monitorata per le corsie laterali.

Non solo Juventus, Carrasco proposto anche alla Roma. ingaggio fuori portata - Nei giorni scorsi l'ex Atletico Madrid Yannick Ferreira Carrasco è stato accostato alla Juventus che cerca un esterno e sta sondando diversi nomi da Chiesa a Maldini. tuttojuve.com

Juventus, sondaggio per Carrasco: l'ingaggio monstre come ostacolo primario - La Juventus guarda al mercato internazionale per rinforzare le corsie offensive e tra i nomi valutati c’è Yannick Ferreira Carrasco. tuttomercatoweb.com

Sondaggio per #FerreiraCarrasco dell'Al-Shabab: le ultime sul mercato in attacco #ASRoma x.com

CALCIOMERCATO ROMA | SONDAGGIO PER CARRASCO La Roma non lascia nulla al caso sul mercato offensivo. Secondo Fabrizio Romano, la dirigenza giallorossa ha effettuato chiamate esplorative per informarsi sulla situazione di Yannick Ferreira C facebook

