Forbidden Fruit anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026 | arriva ?ahika la pericolosa sorella di Kaya
Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 12 al 17 gennaio 2026. Nel corso della settimana, si annuncia l’ingresso di ?ahika Ekinci, la sorella di Kaya, una figura che promette di portare nuovi sviluppi alla trama. La serie turca, in onda su Canale 5, continuerà a svelare i suoi risvolti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori con personaggi e colpi di scena.
© US Mediaset Un’intrigante dark lady sta per fare il suo ingresso a Forbidden Fruit: nel corso dei prossimi episodi della dizi turca in onda su Canale 5, i telespettatori faranno la conoscenza dell’affascinante?ahika Ekinci. Sorella minore di Kaya, la donna arriverà in città con un fine ben preciso: sposare Halit Argun. Un piano che la porterà a compiere diverse cattive azioni, omicidi compresi. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.15, giovedì sera in prime time e il sabato alle 14.10. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
