Forbidden Fruit le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026
Questa settimana la soap turca “Forbidden Fruit” va in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 14.15; e sabato 24 gennaio 2026 dalle 14.10. Pur non trasmessa anche in prima serata - come invece accaduto le scorse settimane - non mancheranno emozioni e colpi di scena. Yildiz prova a chiarire con Zeynep quanto accaduto la sera prima e le porge le sue scuse. Sevda continua a sedurre Halit seguendo il piano concordato con Ender. In ufficio, Shaika fa visita al fratello Kaya con un pretesto, ma il vero obiettivo è capire come avvicinare Yigit. Il ragazzo trova infatti una lettera in cui Shaika gli propone un incontro lontano dal lavoro. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026
Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: continuano le tensioni tra Ender e Kaya
Forbidden Fruit 2, le trame dal 19 al 24 gennaio; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026; Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio; Forbidden fruit anticipazioni puntate dal 19 al 24 gennaio 2026: Halit corteggiato da Sevda e Sahika, Alihan e Zeynep partono.
Anticipazioni Forbidden Fruit dal 19 al 24 gennaio 2026/ L’addio di Alihan e Zeynep - Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 19 al 24 gennaio 2026: l'addio di Alihan e Zeynep e nuove corteggiatrici per Halit. ilsussidiario.net
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 19 al 24 gennaio 2026: Halit corteggiato da Sevda e Sahika, Alihan e Zeynep partono - Questo è ciò che ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit, in onda dal 19 al 24 gennaio 2025 su Canale 5. msn.com
Forbidden Fruit, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Zeynep lascia il lavoro e parte - Le nuove puntate di Forbidden fruit, in onda su Canale 5 alle 14:15 da lunedì 19 a sabato 24 gennaio, promettono emozioni forti e colpi di scena che cambieranno radicalmente gli equilibri tra i protag ... it.blastingnews.com
Forbidden Fruit Trame dal 19 al 24 gennaio: Halit viene corteggiato. #yasakelma #onurtuna #edaece
«Non resterò a guardare mentre Halit chiude il nostro matrimonio. » Nella puntata di Forbidden Fruit prevista su Canale 5 il 16 gennaio 2026, Yildiz fa ancora una volta un tentativo per ricucire il rapporto con Halit. Stavolta lo sorprende organizzando una colaz facebook
Forbidden Fruit, anticipazioni oggi (14 gennaio 2026): Halit lascia Yildiz e si trasferisce da Ender, Zeynep e Alihan ai ferri corti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.