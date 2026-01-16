Questa settimana la soap turca “Forbidden Fruit” va in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 14.15; e sabato 24 gennaio 2026 dalle 14.10. Pur non trasmessa anche in prima serata - come invece accaduto le scorse settimane - non mancheranno emozioni e colpi di scena. Yildiz prova a chiarire con Zeynep quanto accaduto la sera prima e le porge le sue scuse. Sevda continua a sedurre Halit seguendo il piano concordato con Ender. In ufficio, Shaika fa visita al fratello Kaya con un pretesto, ma il vero obiettivo è capire come avvicinare Yigit. Il ragazzo trova infatti una lettera in cui Shaika gli propone un incontro lontano dal lavoro. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026

Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: continuano le tensioni tra Ender e Kaya

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Forbidden Fruit 2, le trame dal 19 al 24 gennaio; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026; Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio; Forbidden fruit anticipazioni puntate dal 19 al 24 gennaio 2026: Halit corteggiato da Sevda e Sahika, Alihan e Zeynep partono.

Anticipazioni Forbidden Fruit dal 19 al 24 gennaio 2026/ L’addio di Alihan e Zeynep - Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 19 al 24 gennaio 2026: l'addio di Alihan e Zeynep e nuove corteggiatrici per Halit. ilsussidiario.net