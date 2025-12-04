Una giornata speciale per i ragazzi della cooperativa con le unità cinofile della Guardia di Finanza

Mercoledì mattina nella caserma del locale Comando Provinciale, i ragazzi della cooperativa sociale “La Pieve” e dell’associazione “Spazio 104-insieme” di Ravenna, accompagnati dai rispettivi educatori, hanno potuto vivere un’esperienza del tutto nuova: comprendere come lavorano le unità cinofile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Una giornata speciale per i ragazzi della cooperativa con le unità cinofile della Guardia di Finanza

Leggi anche questi approfondimenti

Ti auguro una giornata speciale, una di quelle giornate che cominciano col sorriso e terminano con la serenità. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Una giornata speciale per i ragazzi della cooperativa con le unità cinofile della Guardia di Finanza - Straordinaria la reazione dei giovani protagonisti dell’iniziativa, per i quali è stato un momento di grande serenità e una possibilità per vedere e accarezzare, per la prima volta e da vicino, le uni ... Riporta ravennatoday.it

Una mattinata speciale con le unità cinofile della Guardia di Finanza - Una giornata diversa dal solito quella vissuta il 3 dicembre dai ragazzi della Cooperativa sociale “La Pieve” e dell’Associazione “Spazio 104- Come scrive ravennawebtv.it

Mercatino natalizio “speciale” con i lavori realizzati dai ragazzi - Cura del verde; assemblaggio di materiali elettrici per la domotica delle case; una stireria sociale, "La Vaporosa", dalla quale ... Segnala msn.com

Giornata della disabilità. Dall’arte agli appartamenti. Eventi e prove di inclusione - Il 5 dicembre inaugureranno gli spazi creati per far vivere i ragazzi in autonomia. Da msn.com

Inaugurato l’Ostello Solidale. Dieci ragazzi con disabilità si occuperanno del punto sosta - Castelnuovo Bocca d’Adda, taglio del nastro e consegna delle chiavi sulla ciclovia Ven. Scrive msn.com