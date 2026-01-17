Chiamatemi Rocco chi era Commisso il presidente della Fiorentina morto a 76 anni | Che succede ora | la moglie l' arrivo di Paratici

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deceduto a 76 anni. Originario di Marina di Gioiosa Ionica, si trasferì negli Stati Uniti a 12 anni, dove sviluppò la sua carriera imprenditoriale. Nel 2017 acquisì i Cosmos, squadra di Pelé, e in seguito si impegnò nel mondo del calcio italiano. Ora si attendono sviluppi sulla gestione del club e l’arrivo di nuove figure, come Paratici, per il futuro della Fiorentina.

Il presidente viola scomparso a 76 anni. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, si trasferì a 12 anni negli Usa. Nel 2017 acquistò i Cosmos, la squadra di Pelè, poi cercò di prendere il Milan. Il Viola Park il suo fiore all'occhiello «Chiamatemi Rocco». Si era presentato così in un afoso pomeriggio di giugno, sette anni fa. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, accompagnato dall’inseparabile Catherine, sua moglie e da Giancarlo Antognoni, Rocco Commisso aveva subito misurato l’amore di Firenze. Il presidente della Fiorentina è mancato nella notte, a New York e proprio Catherine, che gli è stata vicino sino all’ultimo, insieme ai figli, Giuseppe e Marisa e alle sorelle Italia e Raffaelina, ne ha dato la notizia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

