Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, è deceduto nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il club e il mondo del calcio italiano. Commisso aveva contribuito con impegno alla crescita della squadra, lasciando un ricordo importante tra tifosi e operatori del settore.

Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, è morto nella notte negli Stati Uniti all'età di 76 anni. A darne notizia è stato il club viola con una nota ufficiale: "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso, con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati e oggi tutti ne piangiamo la scomparsa". La notizia ha sconvolto Firenze e l'intero mondo viola, già colpito negli ultimi anni dalle morti improvvise del capitano Davide Astori, nel 2018, e del dirigente Joe Barone, strettissimo collaboratore di Commisso scomparso nel 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fiorentina, altra tragedia: è morto il presidente Rocco Commisso

