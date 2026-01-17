Fiorentina morto il presidente Rocco Commisso

La Fiorentina ha annunciato la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club, avvenuta nella notte all’età di 76 anni. La notizia ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano, segnando un momento di riflessione per i tifosi e gli addetti ai lavori. Commisso, figura di rilievo nel panorama sportivo, lascia un’eredità significativa nel club e nella comunità calcistica.

Nel cuore nella notte è arrivata una notizia che ha stravolto la Fiorentina e tutto il calcio italiano: il presidente Rocco Commiso è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo la società viola, con un comunicato arrivato alle ore 3:15 italiane. “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso”. - si legge sul sito e i social della Fiorentina -. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti nepiangiamo la scomparsa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto Leggi anche: È morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Fiorentina piange la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso -; Morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: aveva 76 anni; Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso; E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente. Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: "Ci mancherai sempre" - La notizia l'ha data il club viola con un comunicato in cui sono presenti le parole della famiglia e quelle di Mediacom. corrieredellosport.it

