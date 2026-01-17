Fine settimana con pioggia su parte d' Italia poi ciclone mediterraneo con venti burrascosi

Durante il fine settimana, in particolare sabato 17 e domenica 18 gennaio, una perturbazione porterà piogge su alcune regioni italiane. A seguire, si prevede l’arrivo di un ciclone mediterraneo, che causerà venti burrascosi e condizioni meteorologiche più instabili su diverse aree del paese. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteorologici e adottare le precauzioni necessarie.

Fine settimana (sabato 17 e domenica 18 gennaio) con pioggia su parte d'Italia, poi ciclone mediterraneo con venti burrascosi.A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. «Fine settimana a rischio pioggia per nordovest, versante adriatico, area ionica e Sardegna. Tra lunedì e mercoledì potente ciclone tra Nord Africa e Isole Maggiori con nubifragi e venti burrascosi, mentre al Nord e adriatiche tornerà un po' di freddo», scrive Ferrara. «Il fine settimana sarà in parte piovoso a causa di umide correnti sciroccali», dice il meteorologo di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Meteo: weekend di pioggia su parte d'Italia, in arrivo il ciclone mediterraneo Leggi anche: Meteo, arriva il "Ciclone Mediterraneo": settimana con piogge intense e venti forti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Meteo: weekend di pioggia su parte d'Italia, in arrivo il ciclone mediterraneo; Weekend mite e coperto, poi gennaio cala l’asso: da metà settimana prossima torna il gelo; Meteo weekend 17-18 gennaio: pioggia su parte dell'Italia, domenica neve sotto i 1.000 metri; Milano torna nella stretta del maltempo: freddo e pioggia, ecco le previsioni. Meteo: weekend di pioggia su parte d'Italia, in arrivo il ciclone mediterraneo - Weekend a rischio pioggia per Nordovest, versante adriatico, area ionica e Sardegna. chietitoday.it Meteo, previsioni fine settimana: maltempo con pioggia e neve, temperature in aumento - Dopo l'ondata di freddo gelido torna il maltempo, ma crescono le temperature. meteo.it

3BMETEO.COM: “Weekend con pioggia su parte d’Italia, poi ciclone mediterraneo con venti burrascosi” - com: "weekend a rischio pioggia per Nordovest, versante adriatico, area ionica e Sardegna. corrieresalentino.it

