Stromboli verso la secessione che parte proprio dalla scuola | 94 bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia primaria e media Dato in controtendenza
Nella comunità di Stromboli si fa strada con decisione una richiesta di separazione amministrativa dal Comune di Lipari. A darne voce è Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo Stromboli, che annuncia la nascita imminente di un comitato cittadino con un obiettivo preciso: ottenere l'autonomia comunale per l'isola.
