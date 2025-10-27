Stromboli verso la secessione che parte proprio dalla scuola | 94 bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia primaria e media Dato in controtendenza

Nella comunità di Stromboli si fa strada con decisione una richiesta di separazione amministrativa dal Comune di Lipari. A darne voce è Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo Stromboli, che annuncia la nascita imminente di un comitato cittadino con un obiettivo preciso: ottenere l’autonomia comunale per l’isola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

