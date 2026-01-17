Felice Maniero | Così misi in trappola e feci ammazzare i fratelli Rizzi Si credevano i re di Venezia

VENEZIA - In "Come me nessuno mai. Le mille vite di Felice Maniero. Bandito" Maurizio Dianese, il giornalista che per anni sul Gazzettino ha raccontato le malefatte della banda del Brenta, ricostruisce per filo e per segno la parabola criminale di Felice Maniero. In un passaggio del libro il boss svela i retroscena di uno degli omicidi più efferati nella storia della banda e cioè l'assassinio dei fratelli Massimo e Maurizio Rizzi e di Franco Padovan.Di seguito un estratto del libro. Si era sempre creduto che fosse stato Maniero a preparare la trappola per i Rizzi: una rapina alla quale aveva chiesto che partecipassero anche loro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

