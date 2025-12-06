L' Obamacare non è così facile da sostituire come credevano i repubblicani
Da molti anni c’è un totem che il Partito repubblicano americano vuole abbattere a ogni costo: la riforma sanitaria varata da Barack Obama. C. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
2 dicembre 2025, Stati Uniti. IL PRESIDENTE TRUMP HA MESSO ALLE STRETTE I DEMOCRATICI SULL'OBAMACARE "L' #Obamacare è stato creato per arricchire le compagnie assicurative! Le loro azioni sono aumentate del 1000%. Voglio che i soldi vad Vai su X
Quasi 65 anni, fa annunciando la missione Apollo, il Presidente John Kennedy disse: "Abbiamo scelto di andare sulla Luna non perché è facile, ma perché è difficile". La capacità americana di far atterrare in sicurezza i suoi astronauti sulla Luna e di riportarli s - facebook.com Vai su Facebook