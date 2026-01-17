Federica Torzullo scomparsa il giallo degli ultimi messaggi | Non avrebbe mai scritto Nutella Quelle tre ore senza spiegazioni

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Le autorità indagano sui suoi ultimi messaggi, in particolare su un messaggio che recita “Nutella”, considerato insolito. Le ricerche si concentrano nelle aree della discarica e dei pozzi, nel tentativo di trovare eventuali tracce e chiarire le circostanze della scomparsa. La vicenda resta in parte irrisolta, con molte domande ancora senza risposta.

Continuano senza sosta le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l'8 gennaio, e si concentrano sulla discarica, nei pozzi della zona e nelle aree cirostanti il piazzale dell'azienda del marito. Ma passano i giorni e di lei non c'è ancora traccia, mentre si accavallano nuovi dettagli e testimonianze - le tracce di sangue in casa, sull'auto, sul camion e le presunte liti - che sembrano puntare a Claudio Carlomagno, marito della donna e indagato a piede libero. Poi, come riporta Repubblica, c'è la questione dei messaggi che Torzullo avrebbe inviato ai genitori la mattina del 9 gennaio. 🔗 Leggi su Leggo.it

