È giallo ad Anguillara | Federica Torzullo scomparsa da giorni la Procura indaga per omicidio

A Anguillara, la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta dall’8 gennaio, ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio da parte della Procura di Civitavecchia. Le autorità stanno approfondendo le circostanze della sparizione, che resta ancora senza spiegazioni. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le indagini proseguono per chiarire i fatti.

È un’indagine per omicidio quella aperta dalla Procura di Civitavecchia sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di cui non si hanno più notizie dall’8 gennaio. La donna viveva ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, sul lago di Bracciano. Da giorni sembra svanita nel nulla. Gli inquirenti parlano di un «allontanamento atipico», con «aspetti che non quadrano», e concentrano le verifiche soprattutto sul contesto familiare. Chi era Federica Torzullo. Federica Torzullo lavorava alle Poste all’aeroporto di Fiumicino. Era madre di un bambino di dieci anni e abitava in una villetta nella zona di Campo Marinaro insieme al marito Claudio, 45 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - È giallo ad Anguillara: Federica Torzullo scomparsa da giorni, la Procura indaga per omicidio Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio Leggi anche: Anguillara, la scomparsa di Federica Torzullo e l’indagine per omicidio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio. Federica Torzullo scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: ruspe nella ditta del marito (dal quale si stava separando) - ROMA Chi indaga lo definisce un «allontanamento atipico» in cui ci sono «aspetti che non quadrano». ilgazzettino.it

Giallo Federica Torzullo: si indaga per omicidio - Le indagini sulla sparizione della quarantunenne virano verso l’ipotesi più drammatica mentre i carabinieri pongono sotto sequestro l’abitazione familiare ... novella2000.it

Federica Torzullo, 41enne scomparsa vicino Roma: ora si indaga per omicidio - La denuncia di scomparsa da parte del marito: della 41enne non si hanno notizie dall'8 gennaio, sequestrata la casa in cui viveva ... msn.com

Giallo ad Anguillara, alle porte della Capitale. Della 41enne non si hanno più notizie dall'8 gennaio. La donna si stava separando, a giorni doveva tenersi la prima udienza - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.