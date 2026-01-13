Scomparsa di Federica Torzullo l’ombra dell’omicidio | perquisita la casa giallo e sospetti

La scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara, è al centro di un’indagine che ha portato alla perquisizione della sua abitazione. Da oltre un mese, non si hanno più notizie della donna, suscitando sospetti e interrogativi. Le autorità continuano le indagini per fare luce su questa vicenda, ancora avvolta nel mistero.

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: cosa sappiamo. Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di cui non si hanno più notizie dalla sera dell’8 gennaio. La donna viveva ad Anguillara Sabazia, località affacciata sul Lago di Bracciano, e da quel giorno sembra essersi dissolta nel nulla. Le ricerche, proseguite fino a tarda notte, non hanno ancora prodotto alcun riscontro concreto. Intanto, l’indagine ha cambiato passo: la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, affidando le indagini al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparsa di Federica Torzullo, l’ombra dell’omicidio: perquisita la casa, giallo e sospetti Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito Leggi anche: Anguillara, la scomparsa di Federica Torzullo e l’indagine per omicidio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Federica Torzullo scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: ruspe nella ditta del marito (dal quale si stava separando) - ROMA Chi indaga lo definisce un «allontanamento atipico» in cui ci sono «aspetti che non quadrano». ilgazzettino.it

Federica Torzullo scomparsa, si indaga per omicidio. Ruspe nella ditta del marito e casa sotto sequestro, il "buco" nelle telecamere - Quello che inizialmente era stato trattato come un "allontanamento atipico" si è trasformato, nelle ultime ore, in un giallo dai contorni drammatici. msn.com

Anguillara – Scomparsa Federica Torzullo, si indaga per omicidio - La 41enne è scomparsa da giorni ma l'ipotesi di allontanamento volontario non convince la Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo Anguillara Saba ... etrurianews.it

Si chiama Federica Torzullo, ha 41 anni ed è sparita da Anguillara Sabazia. Sulla sua scomparsa indaga la procura di Civitavecchia. Il reato ipotizzato è omicidio. Torzullo lavora alle Poste dell’aeroporto di Fiumicino ed è madre di un bambino di dieci anni. Vi - facebook.com facebook

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio ift.tt/JAvi6IB x.com

