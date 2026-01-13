Scomparsa di Federica Torzullo l’ombra dell’omicidio | perquisita la casa giallo e sospetti

Da notizieaudaci.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara, è al centro di un’indagine che ha portato alla perquisizione della sua abitazione. Da oltre un mese, non si hanno più notizie della donna, suscitando sospetti e interrogativi. Le autorità continuano le indagini per fare luce su questa vicenda, ancora avvolta nel mistero.

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: cosa sappiamo. Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di cui non si hanno più notizie dalla sera dell’8 gennaio. La donna viveva ad Anguillara Sabazia, località affacciata sul Lago di Bracciano, e da quel giorno sembra essersi dissolta nel nulla. Le ricerche, proseguite fino a tarda notte, non hanno ancora prodotto alcun riscontro concreto. Intanto, l’indagine ha cambiato passo: la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, affidando le indagini al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

scomparsa di federica torzullo l8217ombra dell8217omicidio perquisita la casa giallo e sospetti

© Notizieaudaci.it - Scomparsa di Federica Torzullo, l’ombra dell’omicidio: perquisita la casa, giallo e sospetti

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito

Leggi anche: Anguillara, la scomparsa di Federica Torzullo e l’indagine per omicidio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

scomparsa federica torzullo l8217ombraFederica Torzullo scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: ruspe nella ditta del marito (dal quale si stava separando) - ROMA Chi indaga lo definisce un «allontanamento atipico» in cui ci sono «aspetti che non quadrano». ilgazzettino.it

scomparsa federica torzullo l8217ombraFederica Torzullo scomparsa, si indaga per omicidio. Ruspe nella ditta del marito e casa sotto sequestro, il "buco" nelle telecamere - Quello che inizialmente era stato trattato come un "allontanamento atipico" si è trasformato, nelle ultime ore, in un giallo dai contorni drammatici. msn.com

scomparsa federica torzullo l8217ombraAnguillara – Scomparsa Federica Torzullo, si indaga per omicidio - La 41enne è scomparsa da giorni ma l'ipotesi di allontanamento volontario non convince la Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo Anguillara Saba ... etrurianews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.