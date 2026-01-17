Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara | ricerche nella cava del marito il giallo della Nutella

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia dall’8 gennaio. Le autorità stanno conducendo ricerche nella cava gestita dal marito, indagato nell’ambito delle indagini. La vicenda ha suscitato interesse e preoccupazione nella comunità locale, mentre le operazioni di ricerca continuano senza sosta nel tentativo di ritrovarla.

Le ricerche nella cava del marito indagato. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. Nel pomeriggio i carabinieri della compagnia di Ostia, con il supporto della Protezione Civile, torneranno a concentrarsi sui terreni e sui campi attorno alla cava di proprietà del marito, Claudio Carlomagno, attualmente indagato per omicidio. In mattinata i militari hanno effettuato un primo sopralluogo esplorativo all'interno della cava, senza esiti immediati. L'area resta però al centro dell'attenzione investigativa: gli inquirenti stanno valutando ogni possibile collegamento tra quei luoghi e la sera della scomparsa di Federica, considerata ormai un punto chiave dell'inchiesta.

