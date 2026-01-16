Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara nuovi rilievi del Ris nella cava del marito

Sono stati condotti nuovi rilievi dei carabinieri nella cava di proprietà di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo. La donna, di 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della sua scomparsa e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Nuovi rilievi dei carabinieri nella cava di proprietà di Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia (Roma). L'uomo è indagato per l'omicidio della donna. I carabinieri nel nucleo investigativo della compagnia di Ostia, affiancati dagli specialisti del Ris, hanno ispezionato con l'ausilio di metal detector i giardini all'interno della proprietà. Le ricerche si sono concentrate in particolare nell'area del deposito, dove gli investigatori stanno scavando tra i sassi, in cerca di eventuali elementi utili alle indagini. Lavoratore cava: "Telefono Federica ha agganciato una cella qui vicino".

