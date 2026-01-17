Faisal Bangal dalla serie D alla Coppa d' Africa | Con un gol sono il Re del Mozambico
Faisal Bangal, attaccante del Mestre, ha segnato il suo primo gol con la nazionale del Mozambico, diventando il primo marcatore della storia del suo paese nella Coppa d’Africa. Da un percorso nella serie D a un traguardo internazionale, Bangal riflette sull'importanza di questo momento, ritenendolo una vittoria che sarà ricordata nel tempo. Una testimonianza di crescita e di successo nel calcio africano.
"Porto il nome di un principe arabo. Sono nato a Chimoio, Mozambico, il 5 gennaio 1994. A nove anni, dopo la scomparsa di mia nonna Bendita, ho preso l’aereo per la prima volta e sono arrivato in Italia, dove mi aspettavano mamma Jamila e il mio fratellino Giorgio. In Africa c’erano 40 gradi, a Bergamo invece nevicava. Non avevo mai visto la neve! Gioco a calcio grazie a Ronaldo il Fenomeno, sono un attaccante atipico, una sorta di nove e mezzo tipo Zirkzee. I primi gol al Cene, provincia di Bergamo, poi vivaio dell’Atalanta e via col calcio dei grandi. Avessi avuto un’altra testa, la mia carriera sarebbe potuta andare diversamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: L’incredibile storia di Faizal Bangal, dalla Goat League al gol in Coppa d’Africa col Mozambico
Leggi anche: Bangal fa sognare il Mozambico in Coppa d’Africa: «Da Cene, il mio gol per la storia»
Segnava col Masseo, gioca in Serie D e ora fa sognare un popolo: il Mozambico ai piedi di Bangal - Se il Mozambico, stato dell’Africa meridionale che si affaccia sul Madagascar, oggi pomeriggio ha riscritto la propria storia sportiva battendo nel girone di Coppa D’Africa per 3- tuttomercatoweb.com
Tra Diallo e Bangal la Coppa d’Africa è un amarcord atalantino - Amad Diallo, ex Traoré, e Faisal Bangal: due amarcord agli antipodi, perché se uno gioca nei Red Devils l'altro è costretto ai campionati interregionali Ci fossero solo Odilon Kossounou e Ademola ... calcioatalanta.it
Bangal, dal Mestre in Serie D allo storico gol del Mozambico: "Zero pressione, me la godo" - Protagonista in Coppa d'Africa, Faisal si racconta alla vigilia degli ottavi con la Nigeria: "Il migliore allenatore avuto ? msn.com
Il Re del Mozambico è lui e l’ha dimostrato combattendo in coppa d’Africa per la sua patria. 13 i goal fatti da lui con i colori arancioneri, oggi tutta l’Associazione Calcio Mestre fa i più sinceri auguri al suo n.9 Faisal Bangal!!! …e allora, tantissimi auguri Mamba! - facebook.com facebook
Gioca in D e lavora al bar. Ma ora Faisal Bangal è in Coppa d’Africa: “Sogno con il mio Mozambico” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.