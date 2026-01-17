Faisal Bangal, attaccante del Mestre, ha segnato il suo primo gol con la nazionale del Mozambico, diventando il primo marcatore della storia del suo paese nella Coppa d’Africa. Da un percorso nella serie D a un traguardo internazionale, Bangal riflette sull'importanza di questo momento, ritenendolo una vittoria che sarà ricordata nel tempo. Una testimonianza di crescita e di successo nel calcio africano.

"Porto il nome di un principe arabo. Sono nato a Chimoio, Mozambico, il 5 gennaio 1994. A nove anni, dopo la scomparsa di mia nonna Bendita, ho preso l’aereo per la prima volta e sono arrivato in Italia, dove mi aspettavano mamma Jamila e il mio fratellino Giorgio. In Africa c’erano 40 gradi, a Bergamo invece nevicava. Non avevo mai visto la neve! Gioco a calcio grazie a Ronaldo il Fenomeno, sono un attaccante atipico, una sorta di nove e mezzo tipo Zirkzee. I primi gol al Cene, provincia di Bergamo, poi vivaio dell’Atalanta e via col calcio dei grandi. Avessi avuto un’altra testa, la mia carriera sarebbe potuta andare diversamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Faisal Bangal, dalla serie D alla Coppa d'Africa: "Con un gol sono il Re del Mozambico"

Segnava col Masseo, gioca in Serie D e ora fa sognare un popolo: il Mozambico ai piedi di Bangal - Se il Mozambico, stato dell’Africa meridionale che si affaccia sul Madagascar, oggi pomeriggio ha riscritto la propria storia sportiva battendo nel girone di Coppa D’Africa per 3- tuttomercatoweb.com

Tra Diallo e Bangal la Coppa d’Africa è un amarcord atalantino - Amad Diallo, ex Traoré, e Faisal Bangal: due amarcord agli antipodi, perché se uno gioca nei Red Devils l'altro è costretto ai campionati interregionali Ci fossero solo Odilon Kossounou e Ademola ... calcioatalanta.it

Bangal, dal Mestre in Serie D allo storico gol del Mozambico: "Zero pressione, me la godo" - Protagonista in Coppa d'Africa, Faisal si racconta alla vigilia degli ottavi con la Nigeria: "Il migliore allenatore avuto ? msn.com