Bangal fa sognare il Mozambico in Coppa d’Africa | Da Cene il mio gol per la storia

Bangal, ex Atalanta cresciuto in Valle Seriana, ha siglato il primo gol nella storia del Mozambico in Coppa d’Africa, contribuendo alla vittoria record della squadra. In questa intervista, l’attaccante racconta il momento speciale, la gioia del paese e le sfide future, tra cui l’ottavo di finale contro la Nigeria di Lookman. Un risultato che segna un passo importante per il calcio mozambicano e per il suo percorso personale.

