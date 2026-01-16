Chi Yudiel Sanchez l’ex marito di Nathalie Guetta | È stato un incontro di anime
Yudiel Sanchez è conosciuto come l’ex marito di Nathalie Guetta, con cui ha condiviso cinque anni di vita. La loro relazione è stata descritta come un incontro di anime, segnato da un legame profondo e duraturo. Prima del matrimonio con Sanchez, Guetta aveva vissuto un breve matrimonio con un uomo di identità sconosciuta, conclusosi rapidamente. La storia tra Sanchez e Guetta riflette un percorso di crescita e di scoperte personali.
Yudiel Sanchez è l'ex marito di Nathalie Guetta, al quale è stata legata per cinque anni, a seguito del primo matrimonio con un ragazzo dall'identità sconosciuta conclusosi dopo pochi giorni. L'attrice, sarà ospite dell'ultimo appuntamento settimanale con La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nata a Parigi nel 1958 in una famiglia franco-ebrea, ha una sorella gemella e due fratelli Bernard e David tra i dj più famosi al mondo, arrivato dal secondo matrimonio del padre. Dopo aver trascorso l'adolescenza tra Belgio, Olanda e Lussemburgo, dove si esibisce in spettacoli circensi, arriva in Italia, stabilendo a Napoli negli anni Ottanta.
