Fa a botte nei bagni della pizzeria poi spintona un poliziotto | in manette

Nel primo tratto di viale Venti settembre, oggi pomeriggio alle 18, una persona è stata arrestata dalla polizia dopo aver avuto una colluttazione nei bagni di una pizzeria e aver spinto un agente. L’intervento si è reso necessario per gestire una situazione di tensione tra i clienti. La persona arrestata è stata condotta in commissariato; non sono stati riportati feriti.

È successo intorno alle 18 di oggi in un locale di viale Venti settembre. Secondo il racconto di alcuni testimoni, l'uomo poteva essere ubriaco: ha continuato a resistere finché non è stato fatto salire su una volante Intorno alle 18 di oggi, 17 gennaio, la polizia ha portato via in manette una persona da una pizzeria nel primo tratto di viale Venti settembre. Per ragioni ancora sconosciute, un uomo sulla trentina ha creato il caos nel locale. Stando al racconto di alcuni testimoni, prima avrebbe si sarebbe scontrato con un commensale nei bagni; poi, forse perché alterato dall'alcol, avrebbe rotto dei bicchieri.

