ruba borsa e poi fa shopping trentasettenne in manette

DELLA BATTAGLIA (Pavia) Sorpreso in flagranza, mentre sta usando per un pagamento una carta bancaria appena rubata. L'uomo, 37enne di nazionalità albanese, pluripregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri nella serata di domenica, accusato di indebito utilizzo di carte, ricettazione e pure detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto era iniziato in mattinata, quando a Casteggio una donna che stava andando a messa nella chiesa parrochiale del Sacro Cuore, mentre aveva ancora la borsetta sul sedile della sua auto, è stata derubata da un malvivente, che ha aperto la portiera di scatto ed è fuggito con la borsa, che conteneva pochi soldi in contanti, documenti e alcune carte di credito.

