Magione partono i lavori per la nuova centrale operativa comunale | 835mila euro di investimento
A Magione sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova centrale operativa comunale, un investimento di 835mila euro. L’opera mira a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e garantire una gestione più efficace delle emergenze nel territorio. Il progetto rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale del Comune.
Il Comune di Magione annuncia che “è partito il progetto per la realizzazione di un nuovo edificio strategico”. La nuova centrale operativa comunale - un capannone prefabbricato “studiato per le esigenze del cantiere comunale e della protezione civile, che sarà a disposizione in caso di emergenze. Perugiatoday.it
‘Area di sgambamento’. Individuata nuova zona al Parco della Magione - Individuata a Poggibonsi dal Comune una nuova superficie, in uno spazio del Parco della Magione, per la realizzazione di un’area di sgambamento per cani. lanazione.it
Scatta il semaforo verde! Guardate questa Ferrari!