Evelina Sgarbi la lettera a Valentino Rossi | Nostre situazioni simili

Evelina Sgarbi ha scritto una lettera aperta a Valentino Rossi, evidenziando similitudini tra le loro esperienze personali. Nell’occasione, la figlia di Vittorio Sgarbi ha condiviso riflessioni sulla propria situazione, sottolineando come alcune sfide siano condivise anche dall’ex pilota di MotoGP. Il testo si propone di offrire uno sguardo sobrio e rispettoso su temi di vita e resilienza, senza enfasi o sensazionalismi.

(Adnkronos) –Evelina Sgabri scrive a Valentino Rossi. In una 'lettera aperta', la figlia di Vittorio Sgarbi afferma che la situazione vissuta dall'ex campione di MotoGp sarebbe "molto simile" alla propria. "In entrambi i casi c'è un genitore fortemente indebolito (anche se credo che suo padre non sia mai arrivato a pesare 50 kg, e ad essere ricoverato denutrito e in stato confusionale come accaduto a Vittorio Sgarbi) che guarda caso viene isolato per volontà della compagna dal resto della famiglia e dalle sue amicizie storiche", scrive Evelina Sgarbi dopo la diffusione della notizia che il campione ha citato in giudizio la compagna del padre accusandola di aver sottratto del denaro al genitore approfittando della sua fragilità.

