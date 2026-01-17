La figlia di Sgarbi a Valentino Rossi | Vedremo se ti crocifiggeranno come hanno fatto con me

Evelina Sgarbi, figlia del noto critico Vittorio Sgarbi, ha scritto una lettera aperta a Valentino Rossi, sottolineando analogie tra le loro esperienze. Nel testo, si interroga sul possibile trattamento che il campione potrebbe ricevere, facendo riferimento alle vicende personali e alle sfide affrontate. La lettera, datata 17 gennaio 2026, apre un confronto su temi di notorietà e percezione pubblica.

Pesaro, 17 gennaio 2026 – "Le nostre situazioni sono molto simili". È questo il cuore della lettera aperta che Evelina Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio, ha indirizzato a Valentino Rossi. Un messaggio di solidarietà, ma anche di denuncia, che arriva dopo la notizia dell'azione legale intrapresa dal campione di Tavullia contro la compagna del padre Graziano, accusata di aver sottratto denaro approfittando della fragilità dell'uomo. L’appello di papà Graziano a Valentino Rossi: “Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata” "Genitori indeboliti e isolati dalle compagne". "La situazione di Valentino Rossi è molto simile alla mia", esordisce Evelina Sgarbi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La figlia di Sgarbi a Valentino Rossi: “Vedremo se ti crocifiggeranno come hanno fatto con me” Leggi anche: La guerra dei Rossi. Graziano versus Valentino: «Mi hanno fatto firmare una carta, uscivo da quattro ricoveri, mi sono fidato di lui» Leggi anche: Valentino Rossi denuncia la compagna del padre: “Cosa gli ha fatto” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano, revocato l'incarico di amministratore di sostegno; E arriva il matrimonio per Graziano Rossi: Presto ci sposeremo. Mio figlio Vale è invitato; Valentino Rossi: «Mio padre plagiato, non lo sento più». Graziano: «Mi sposo e lo invito»; Graziano Rossi contro Valentino: “Mi ha fatto firmare un foglio, ho sbagliato a fidarmi. Ora sposo Ambra e lo invito al matrimonio”. Evelina Sgarbi, la lettera a Valentino Rossi: "Nostre situazioni simili" - La figlia di Vittorio Sgarbi: 'Entrambe le compagne hanno vizio di non voler lasciare testimoni e soprattutto vocazione a voler apparire come innamoratissime' ... adnkronos.com

Evelina Sgarbi scrive a Valentino Rossi: «I nostri padri isolati (e indeboliti) dalle compagne, situazioni simili» - «La situazione di Valentino Rossi» è «molto simile alla mia, in entrambi i casi c’è un genitore fortemente indebolito (anche se credo che suo padre non ... msn.com

Valentino Rossi, la verità di papà Graziano: «Io come Sgarbi. Mi ha fatto firmare un foglio mentre ero debilitato» - A tracciare il paragone tra Evelina e suo figlio Valentino è direttamente Graziano Rossi, che torna sulla vicenda familiare dopo la ... msn.com

La figlia di Vittorio Sgarbi è tornata a parlare delle condizioni di salute del padre e delle difficoltà nella gestione delle decisioni più delicate che lo riguardano x.com

La figlia di Sgarbi ritorna a Verissimo per parlare degli ultimi aggiornamenti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.