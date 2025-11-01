Sabrina Colle la lettera su Vittorio Sgarbi e la frecciatina a Evelina | Mai stato isolato Altri non hanno avuto scrupoli
Da settimane tiene banco la controversia familiare tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, preoccupata per le condizioni di salute del padre e decisa alla nomina di un tutore di sostegno.. 🔗 Leggi su Leggo.it
Terza ed ultima parte serata Fazenda sabato 18 ottobre. Pako Zumba Celeste Di Cicco Anna Maria Lettera Vera Nardone Sabrina Presta. Vi aspettiamo ad Halloween!! Grazie Mohammed Hammad x le foto meravigliose - facebook.com Vai su Facebook
La lettera completa che Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha scritto ad Alberto Matano. Tra poco sarà letta a #VitaInDiretta. “Caro Alberto, a te […] devo molto di più per la correttezza e l'intelligenza di come hai affrontato un racconto complesso usand - X Vai su X
Sabrina Colle difende Vittorio Sgarbi con una lettera a La Volta Buona - Sabrina Colle difende Vittorio Sgarbi con una lettera a La Volta Buona: “ Nelle sedi opportune chiederemo conto delle gravi e reiterate diffamazioni diffuse in questi mesi. Riporta 361magazine.com
Cosa Sgarbi, Sabrina Colle dopo l’udienza contro Evelina: “Mai voluto isolare Vittorio, solo proteggerlo” - Parla Sabrina Colle, compagna storica di Vittorio Sgarbi, dopo l’udienza per la nomina dell’amministratore di sostegno chiesta da Evelina Sgarbi, figlia ... Secondo fanpage.it
Sgarbi, la nuova lettera di Sabrina Colle: “Non cerchiamo facili ribalte”, la stoccata contro Evelina - Samantha De Grenet condivide la nuova lettera esclusiva di Sabrina Colle: la verità su Vittorio Sgarbi e le accuse della figlia Evelina. donnaglamour.it scrive