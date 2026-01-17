Esplode la bombola di gas mentre preparano la cena coppia in condizioni critiche | gravi ustioni al volto

Un'esplosione di gas a Oggiono, Lecco, ha provocato gravi ustioni a una coppia mentre stava preparando la cena. L’incidente, avvenuto durante l’uso di una bombola di gas, ha causato condizioni critiche ai coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e stabilizzare la situazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui danni subiti dalla coppia.

Violenta esplosione a Oggiono (Lecco): una bombola di gas è esplosa mentre una coppia stava preparando la cena. Entrambi sono in condizioni critiche: hanno ustioni gravi al volto.

