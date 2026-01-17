Esplode la bombola di gas mentre preparano la cena coppia in condizioni critiche | gravi ustioni al volto

Un'esplosione di gas a Oggiono, Lecco, ha provocato gravi ustioni a una coppia mentre stava preparando la cena. L’incidente, avvenuto durante l’uso di una bombola di gas, ha causato condizioni critiche ai coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e stabilizzare la situazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui danni subiti dalla coppia.

Violenta esplosione a Oggiono (Lecco): una bombola di gas è esplosa mentre una coppia stava preparando la cena. Entrambi sono in condizioni critiche: hanno ustioni gravi al volto.

Oggiono, esplode una bombola usata per cucinare: due feriti gravi. Il boato udito a chilometri di distanza - La deflagrazione all'interno di una casa in cui vive una famiglia di origine straniera: i feriti sono gravi. milano.corriere.it

Esplode bombola del gas in casa: donna ustionata, un’altra illesa - Potrebbe essere stato un malfunzionamento a for esplodere una bombola di gas, ieri sera, in una abitazione di via Muccone, nel centro storico di Bisignano, dove vivono due donne ultra sessantenni. cn24tv.it

Paura a Oggiono ( LC): esplode una bombola di gas in una abitazione.. - facebook.com facebook

