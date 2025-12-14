Esplode bombola di gas | due persone ferite

Ieri a Piedimonte Matese si sono vissuti momenti di paura a causa di un'esplosione provocata dallo scoppio di una bombola del gas in via Ferritto. L'incidente ha causato feriti tra le persone presenti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Attimi di paura ieri in via Ferritto a Piedimonte Matese, dove una violenta esplosione causata dallo scoppio di una bombola del gas ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il boato ha allarmato i residenti della zona, facendo scattare immediatamente i soccorsi.I vigili del fuoco hanno. Casertanews.it Violenta esplosione in via Ferritto, scoppia bombola di gas: due feriti - PIEDIMONTE MATESE – Attimi di paura nella giornata di ieri in via Ferritto, a Piedimonte Matese, dove una violenta esplosione ha scosso la tranquillità della zona. casertace.net

Esplode casa in un palazzo: due feriti - SAN POTITO SANNITICO – Una forte esplosione è avvenuta questa mattina, sabato 13 dicembre, in un’abitazione di via Ferritto, nel centro del paese matesino. casertace.net

