Esercito in città Sinistra italiana critica | Genuflessione alla destra

Sinistra italiana critica l’approvazione del progetto ‘Strade sicure’, definendola una “genuflessione alla destra”. La posizione del partito evidenzia le tensioni all’interno della maggioranza, che si avvicina a uno strappo. La questione riguarda l’orientamento politico e le scelte di governo, suscitando discussioni sulla coerenza e sulle alleanze nel panorama politico nazionale.

Sinistra italiana è ad un passo dallo strappo in maggioranza. "Il voto unanime al progetto ’ Strade sicure ’ è una inaccettabile genuflessione alla destra". Luigi Marini, segretario provinciale del partito guidato da Nicola Fratoianni, rivendica il ruolo di comprimario nelle scelte di Alleanza Verdi e Sinistra, la forza politica che alle ultime amministrative ha eletto, Maria Rosa Conti (nominata poi assessore) e Adriana Fabbri (consigliera di maggioranza). "Noi di Sinistra Italiana – continua Marini – specifichiamo che la consigliera comunale di Avs, Adriana Fabbri, ha votato senza prima tenere con noi nessun confronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

