Remigrazione Sinistra Italiana | La destra è ostaggio dei suoi slogan

Da ilpiacenza.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«La consigliera del Comune di Piacenza Soresi, capogruppo di Fratelli d'Italia, chiede sicurezza, legge e ordine a commento della manifestazione nazionale xenofoba "Remigrazione" prevista per il 24 gennaio nella nostra città. Commenti connessi all'assassinio del capotreno Alessandro Ambrosio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

