L' università l' esercito la destra la sinistra e la Costituzione

Lo scorso 29 novembre il capo di Stato maggiore dell’esercito, il generale Carmine Masiello, ha denunciato il rifiuto da parte dell’Università di Bologna a ospitare un corso di laurea in Filosofia per un gruppo selezionato di giovani ufficiali. Il corso era stato pensato per una quindicina di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altre letture consigliate

“Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell’Esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato”: ieri la premier Giorgia Melon - facebook.com Vai su Facebook

Il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna ha negato l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano La formazione umanistica degli ufficiali è un valore strategico: amplia la visione, rafforza l’analisi e rende il servizio Vai su X

L'università, l'esercito, la destra, la sinistra e la Costituzione - Lo scorso 29 novembre il capo di Stato maggiore dell’esercito, il generale Carmine Masiello, ha denunciato il rifiuto da parte dell’Università di Bologna a ospitare un corso di laurea in Filosofia per ... Come scrive bolognatoday.it

A destra e sinistra i nuovi duelli sull’egemonia - Nonostante le somiglianze tra la linea dei Cinque Stelle e la posizione della Lega, esistono anche delle differenze. Da repubblica.it

Ma la sinistra che destra vorrebbe? - Anche se, per essere onesti intellettualmente, è una domanda che campeggia già sin dall’inizio della seconda repubblica. Come scrive huffingtonpost.it

Il sogno di una sinistra saggia e moderna - Minoritaria quasi ovunque per carenza di idee per una società odierna, la sinistra resta comunque padrona dei circuiti mediatici, ... Riporta ilgiornale.it

Destra e sinistra. Parametri autoreferenziali - La fine delle ideologie ha portato alla fine delle idee e lasciato i politici in balia dell’approccio ideologico, feticcio da discount della politica buono a permettere loro di accaparrarsi quello 0,5 ... Come scrive quotidiano.net

Fascisti a destra? No, nazisti a sinistra - La sinistra ha mostrato, dal 7 ottobre del 2023, giorno dell'attacco di Hamas contro Israele, un'altra ... Come scrive ilgiornale.it