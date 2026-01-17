Entra in un magazzino la polizia interviene e scopre che non doveva stare in Italia

Il 15 gennaio, la polizia di Viterbo ha intervenuto in un magazzino seguito da una segnalazione di intrusione. Durante l’intervento, è stato scoperto che un uomo gambiano di 32 anni si trovava in Italia senza autorizzazione. L’intervento ha portato alla verifica della posizione dell’individuo, evidenziando una situazione di irregolarità sul territorio italiano.

Entra in un magazzino a Viterbo, la polizia interviene e scopre che era irregolare in Italia. L'uomo, un 32enne gambiano, è stato rintracciato nella giornata del 15 gennaio dopo la segnalazione, al numero di emergenza 112, di un'intrusione indebita in un magazzino. A entrare in azione sono stati gli agenti della Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che all'interno hanno trovato lo straniero, pluripregiudicato per reati di droga e con la misura di prevenzione dell'avviso orale. Il 32enne è stato portato in questura per verificarne la regolare posizione in Italia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

