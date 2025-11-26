Forza la porta della camera da letto poi entra minaccia e aggredisce la moglie davanti alla figlia mettendole le mani al collo | interviene la polizia

Parmatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata ieri, il Questore di Parma ha emesso due provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, a seguito di altrettanti interventi della Polizia di Stato che hanno evidenziato situazioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

