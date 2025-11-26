Forza la porta della camera da letto poi entra minaccia e aggredisce la moglie davanti alla figlia mettendole le mani al collo | interviene la polizia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata ieri, il Questore di Parma ha emesso due provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, a seguito di altrettanti interventi della Polizia di Stato che hanno evidenziato situazioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Telesveva. . Nella BAT sfide serrate tra liste e candidati: il PD elegge tre consiglieri, vola Passero con 10mila preferenze. Nel cdx Lanotte conquista il seggio di Forza Italia, FdI porta in Regione Spina e Ferri e la Lega sorprende ad Andria con oltre 3mila voti # - facebook.com Vai su Facebook

Forza porta casa e va a letto,denunciato - Ha forzato la porta di una casa e si e' messo a letto a dormire,ma il riposo e' stato interrotto dai carabinieri. Da lagazzettadelmezzogiorno.it