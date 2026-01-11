Termini far west chi sono i fermati per l' aggressione al funzionario | uno non doveva neanche stare in Italia

Nella zona di Termini a Roma, sono state fermate quattro persone in relazione alle aggressioni avvenute ieri sera. Tra i fermati, uno non avrebbe neanche il diritto di soggiornare in Italia. La polizia sta approfondendo i dettagli degli episodi per chiarire le responsabilità e garantire la sicurezza nella zona.

Sono quattro le persone fermate dalla polizia per le due aggressioni avvenute ieri sera nella zona della stazione Termini, a Roma. Il primo episodio si è verificato intorno alle 22 in via Giolitti, dove un uomo italiano di 57 anni, funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato assalito da più persone. La vittima è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni, con prognosi riservata. Circa un'ora dopo, intorno alle 23, un secondo episodio di violenza si è consumato in via Manin, nel quartiere Esquilino, ai danni di un rider tunisino di 23 anni. In questo caso le condizioni della vittima sarebbero meno gravi.

