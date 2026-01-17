EnjoyBook 2026 accende Torino | da Lavazza a Venezi da Cerno a Rossi Hawkins 7 serate al Teatro Juvarra

EnjoyBook 2026 torna a Torino, portando sette serate al Teatro Juvarra dedicate a storie di libertà e visione. La rassegna, che unisce parola e musica, propone incontri con ospiti come Lavazza, Venezi, Cerno e Rossi Hawkins. Un’occasione per approfondire temi di attualità e cultura in un ambiente di ascolto e confronto aperto, nel cuore della città.

Torna a Torino la rassegna "EnjoyBook 2026 – Storie di libertà e visione. Dove la parola incontra la musica", un ciclo di incontri che trasforma il Teatro Juvarra in uno spazio aperto di ascolto, racconto e confronto. Da gennaio ad aprile 2026, il pubblico sarà protagonista di un percorso fatto di testimonianze, emozioni e riflessioni, in cui le parole degli ospiti diventano materia viva, capace di restituire ritratti autentici di persone, storie e visioni. La rassegna nasce con l'obiettivo di creare un contesto libero, non ideologico e non convenzionale, dove idee ed esperienze possano circolare senza rigidità. Tutti gli appuntamenti si svolgono presso il Teatro Juvarra di Torino (via Juvarra 15) e prevedono musica dal vivo e un aperitivo di benvenuto, rendendo ogni serata un'esperienza completa, che unisce ...

