Negrita tornano sul palco del Teatro Petrarca per due serate imperdibili. La band ha deciso di dividere il concerto, inserendo nel finale di ogni atto i brani più festaioli, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Tanti amici si uniranno a loro in questa esperienza emozionante, promettendo momenti di pura energia e passione. Un appuntamento da non perdere per i fan e gli amanti della buona musica.

© Lanazione.it - Negrita, serate da profeti in patria. Doppio concerto al Teatro Petrarca

"Abbiamo diviso il concerto e messo nel finale dei due atti i pezzi più festaioli. Verranno tanti amici, sarà emozionante. Ci saranno i nostri genitori, figli, fratelli, cognati, una bella emozione, oltre al pubblico di Arezzo". Così Pau dei Negrita racconta l’emozione di suonare ad Arezzo. La rock band aretina lo farà stasera e domani alle 21 con due concerti in elettrico in programma al teatro Petrarca. Sono le ultime due tappe di “ Canzoni per anni spietati tour 2025 ”, che è anche il titolo del loro ultimo album. La band di Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich, torna a casa per due date promosse da Fondazione Guido d’Arezzo con We! agency e MenGo Music Fest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: I Negrita in tournée, due concerti al teatro Petrarca a dicembre

Leggi anche: I personaggi. Aurelio Falorni e Ahmad Riad. Un mercoledì da anti-profeti in patria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Negrita, serate da profeti in patria. Doppio concerto al Teatro Petrarca.

Negrita, serate da profeti in patria. Doppio concerto al Teatro Petrarca - La band aretina riscopre le sue radici e presenta il nuovo album davanti a fans, amici e parenti. lanazione.it