Venezi da eroina a paria dei teatri Cerno | l' ipocrisia della sinistra ossessionata dalla Meloni

La sinistra fa le barricate contro la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi alla Fenice di Venezia. Un tempo osannata dalla galassia progressista perché una delle poche donne di successo in un mondo molto maschile, oggi è considerata un paria dei teatri. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezi da eroina a paria dei teatri, Cerno: l'ipocrisia della sinistra ossessionata dalla Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona hanno arrestato un 41enne sorpreso all’interno di uno stabile abbandonato nel quartiere Borgo Venezia con alcune dosi di eroina pronte per la vendita - facebook.com Vai su Facebook

La provincia di Treviso «capitale» della ketamina: in crescita l’uso di droghe sintetiche, a Venezia lo scettro dell'eroina - X Vai su X

Chi è Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra (non direttrice) che ha spaccato il teatro La Fenice: biografia, nomina e veleni - Beatrice Venezi è stata scelta come direttore musicale stabile della Fondazione Teatro La Fenice: un incarico che partirà ad ottobre 2026 e durerà fino a marzo 2030 ma che ha già scatenato un ... quotidiano.net scrive

Venezi, il papà (ex Forza Nuova) la difende: «Non ha le competenze perché figlia di un picchiatore di destra? Ho smesso di fare politica per non ostacolarla» - In una lettera di fuoco firmata da tutti i musicisti dell'orchestra e inviata al sovrintendente ... Scrive ilgazzettino.it

Beatrice Venezi, il maestro è nell’anima e solo l’orchestra conosce il suo segreto - Con brutalità disarmonica scuote il paesaggio della musica il caso di Beatrice Venezi, a cui è stata assegnata la direzione musicale della Fenice di Venezia. Si legge su repubblica.it