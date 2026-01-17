Enjoy Canada Authentic | il nuovo programma live da Vancouver in inglese

Enjoy Canada Authentic è un nuovo programma live in inglese, trasmesso da Vancouver da Fast News Platform. In onda a partire da sabato 24 gennaio 2026 alle 08:00 ora locale, offre approfondimenti settimanali sulla vita e le iniziative in Canada. La trasmissione mira a fornire informazioni aggiornate e rispettose, nel rispetto delle normative e delle aspettative degli spettatori.

Debutterà sabato 24 gennaio 2026 alle 08:00 ora di Vancouver il nuovo programma settimanale Enjoy Canada Authentic, trasmesso da Fast News Platform in diretta streaming. La trasmissione sarà in inglese, con inserti in italiano per la comunità italocandese e per chi seguirà dall'Italia. Il programma esplorerà il Canada più autentico in chiave turistica ed esperienziale, portando il pubblico alla scoperta di Vancouver e delle altre località canadesi attraverso cibo, vino, gusto e cultura locale. Ogni puntata offrirà un'esperienza completa, unendo comunicazione gastronomica e itinerari turistici, per valorizzare le eccellenze canadesi e il patrimonio enogastronomico del Paese.

