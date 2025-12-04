marco mengoni nel live di bruxelles il nuovo brano in inglese coming home

(askanews) – Marco Mengoni si è esibito a Bruxelles, alla Forest National Arena, una delle tappe del suo Live in Europe 2025. Il tour europeo, approdato in Belgio dopo due date in Svizzera e quattro in Germania, porta oltreconfine lo show con cui l’artista ha conquistato i palasport italiani, 21 appuntamenti che hanno riunito più di 200mila spettatori. GUARDA LE FOTO Il tour di Marco Mengoni, la data italiana di Lorde, l’album di Fabri Fibra e altre news musicali della settimana. Uno spettacolo costruito come un racconto teatrale suddiviso in sei capitoli – prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi, che realizza il progetto del cantautore di immergere il pop nel mondo del teatro classico, raccontando una storia di caduta e rinascita che, partendo dal personale, unisce il pubblico. 🔗 Leggi su Amica.it

