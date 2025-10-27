Uno spazio dedicato a mamme e neonati | apre un nuovo Baby Pit-Stop

FASANO - È stato inaugurato ieri sera (26 ottobre 2025) a Fasano, nei locali della biblioteca di comunità "Ignazio Ciaia", un nuovo Baby Pit-Stop Unicef dedicato a genitori e neonati. L'iniziativa, presentata domenica sera presso "I Portici", rappresenta il nono punto Unicef di questo tipo nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

