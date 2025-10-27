Uno spazio dedicato a mamme e neonati | apre un nuovo Baby Pit-Stop

Brindisireport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - È stato inaugurato ieri sera (26 ottobre 2025) a Fasano, nei locali della biblioteca di comunità "Ignazio Ciaia", un nuovo Baby Pit-Stop Unicef dedicato a genitori e neonati. L'iniziativa, presentata domenica sera presso "I Portici", rappresenta il nono punto Unicef di questo tipo nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

In biblioteca spazio dedicato a neo mamme e bimbi - Cipì è uno spazio colorato, il nome arriva da un libro per ragazzi ma è anche l’acronimo che sta per comunità, inclusione, protezione, innovazione. Da ilrestodelcarlino.it

Tappeto da gioco per neonati: come sceglierlo e dove posizionarlo - Il tappeto da gioco per neonati è molto più di un semplice accessorio: è uno spazio dedicato all’esplorazione, alla motricità e alla scoperta sensoriale. Lo riporta donnamoderna.com

Baby Pit Stop: ecco lo spazio per mamme e neonati - È stato inaugurato lo scorso sabato, in seno ai festeggiamenti prenatalizi di Forlimpopoli, il Baby Pit Stop presso Casa Artusi. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Spazio Dedicato Mamme Neonati