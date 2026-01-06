Neonati kit di benvenuto Un pacchetto di aiuti dedicato a mamme e papà
A Carugate, il kit di benvenuto per i neogenitori offre supporto nei primi 1.000 giorni di vita del bambino. Il pacchetto include sconti, accesso a uno psicologo, educatrici e pedagogiste, per accompagnare mamme e papà in questo importante periodo di crescita e adattamento. Un aiuto concreto pensato per favorire un inizio sereno e informato per tutta la famiglia.
Sconti e psicologo per i primi 1.000 giorni di vita del bebè, Carugate rilancia il kit di benvenuto: un pacchetto di aiuti per neogenitori, fra le figure che è possibile avere a disposizione anche l’educatrice e la pedagogista. "Ogni nuova vita è preziosa per la famiglia e per la comunità – dice il sindaco Luca Maggioni – questo è il terreno in cui è maturata l’iniziativa". Una conferma nel 2026, dopo l’impegno nell’anno che si è appena chiuso. Comincia tutto da una lettera spedita ai neogenitori, in calce la firma del primo cittadino e di Andrea Lamperti, assessore alle Politiche sociali che salutano la nuova vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
